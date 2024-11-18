民眾黨今天下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央緊急應變小組召集人黃國昌、林富男、中評會主委李偉華，中央委員李國璋及立委吳春城、陳昭姿出席會後記者會。（楊亞璇攝）

總統府秘書長潘孟安明將陪同第14屆考試院院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民眾黨黨團。民眾黨團總召黃國昌呼籲，總統府不要阻擋考試院正副院長與委員被提名人回答黨團所提出的問卷。希望潘孟安知道自己的行為份際，否則接下來同意權行使中恐有非常多不必要的困難。

民眾黨今天下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央緊急應變小組召集人黃國昌、林富男、中評會主委李偉華，中央委員李國璋及立委吳春城、陳昭姿出席會後記者會。

對於明天潘孟安拜會民眾黨團是否會出考題，黃國昌指出，民眾黨團對於考試院正副院長與全體考試委員的問卷，早就開記者會也公佈，總統府該做的事情，不要阻擋考試院正副院長與委員被提名人回答黨團依照立法院職權行使法所提出的問卷。

黃國昌說，世界上民主憲政國家，第一次聽到總統府阻止重要職位的被提名人回答黨團所提的問題，希望潘孟安知道自己的行為份際，否則接下來在考試院正副院長與考試委員同意權行使中，恐怕會造成非常多原本不必要的困難。