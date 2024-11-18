彰化市公所主辦百年首見扇庫時裝走秀令人驚艷。（彰化市公所提供／葉靜美彰化傳真）

彰化市公所慶祝扇形車庫100歲生日，舉辦「扇庫盛典慶百年」系列活動。（彰化市公所提供／葉靜美彰化傳真）

近日國家發展委員會公布第七屆「政府服務獎」得獎名單，彰化市公所以「扇庫百年孤寂．眾城協力活化展觀光」，榮獲「政府服務獎-社會創新共融獎」，彰化市長林世賢表示，扇庫改造計畫，帶動彰化市的觀光發展，遊客人數增加超過一倍，觀光消費產值增加3億元，提升城市形象，也讓彰化失落的角落重新發光。

彰化市公所以「扇庫百年孤寂．眾城協力活化展觀光」專案，經過二階段評選，從142個參賽機關中脫穎而出，榮獲「政府服務獎-社會創新共融獎」，也是此次唯一獲獎的鄉鎮市公所。

林世賢表示，扇形車庫是彰化市的獨特文化地標，承載百年鐵道歷史，卻因管理權責分散長期遭到荒廢，導致環境髒亂、交通混亂、治安死角等問題。彰化市公所以「沒有人、沒有角落該被遺棄」為核心理念，整合公私資源，經歷501次公文往返，匯聚37個公私單位合作，終於完成多項重大改造計畫。

扇形車庫改造計畫包括連接扇形車庫與彰化後火車站的人行步道建設「扇步道」，為行人提供安全且便利的人行友善通道；將荒廢15年的鐵道園區改造成戶羽機關車園區，提供親子遊憩空間；重新規畫後站停車場，建設扇庫立體停車場，停車空間增加7倍，全面改善交通與環境品質，提升城市形象，更帶動觀光發展，遊客人次增長135％，觀光消費產值增加3億元，區域毒品犯罪案件數也顯著下降2倍以上。

林世賢強調，彰化市公所繼獲得法務部廉政署「廉能首獎」、並以鄉鎮市公所之姿首次摘得「國家卓越建設金質獎」後，再次創下歷史紀錄，榮獲「政府服務獎-社會創新共融獎」，未來仍將持續推動台鐵舊宿舍群修復工程、爭取將扇庫納入國家級鐵道博物館規劃，讓彰化成為國內外關注的亮點城市，讓每個失落的角落重新發光。

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