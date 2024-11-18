玉晶光今天舉行線上法說會，智慧型手機輕薄短小，推動手機鏡頭規格持續提升，陳天慶表示，手機鏡頭的設計及發展是取決於感測元件的規格，近年來隨著感測元件在畫數及尺寸上的發展，手機鏡頭持續朝高畫素、望遠升級及薄型化趨勢應該不會改變，加上鏡頭越做越小及耐高溫的要求，所以會有模造玻璃及Meta lens的議題發生，但因為全球模造玻璃能用在手機上的產能有限，目前只有少數高階機種才會使用模造玻璃，至於所謂的Meta lens暫時也只能用在感測方面，仍然需要與傳統的塑膠光學鏡頭一起搭配，Meta lens短期間要取代成像的光學鏡頭是有其困難度的。

陳天慶指出，我們針對模造玻璃、Meta lens、超微小鏡頭、塑膠稜鏡及超大光圈方面，都有專人持續的自行研發或與上下游廠商配合開發，大家都知道模造玻璃的資本支出很大，雖然我們已有量產線，但因為需求比較大，所以目前是以外購為主，我們也持續的再增加生產規模，至於Meta lens是偏向半導體製程，我們與相關的廠商配合開發已經有一段時間，就看開發的進度及品質是否符合客戶的需求時程。

在塑膠稜鏡部分，陳天慶表示，目前與客戶這邊的認證進度一切都符合預期，因為塑膠稜鏡的生產難度比玻璃還高，未來就看客戶何時採用此方案，另外使用在AR上的超微小鏡頭及手機上的超大光圈鏡頭，開發進度也都算順利，至於何時能量產，也都是等待客戶決定。

玉晶光2024年前3季稅後盈餘為34.65億元，年增80.6%，每股盈餘為30.73元，其中第3季稅後盈餘為13.78億元，單季每股盈餘為12.22元。

鋪貨旺季高峰已過，玉晶光10月合併營收19.74億元，月減23.67%，年減21.84%，累計前10月合併營收為197.01億元，較去年同期增加13.45%。

陳天慶表示，依照目前客戶的需求來看，第4季營收可能比去年度同期稍差，但最後實際的結果也是要看客戶拉貨狀況，明年因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上大陸品牌的手機也有機會增加出貨，我們對明年展望是審慎樂觀看待，最終營運結果及獲利多寡還是要看市場景氣及客戶實際拉貨而定，現在無法先預估。