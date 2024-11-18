創控10月自結合併營收3549萬元，月減41.33％、年減12.38％，為近5月低，累計前10月合併營收3.43億元、年增10.91％，續創同期新高。公司表示，主因颱風影響出貨排程，預期將積極在年底前追上應有時程，對第四季營運審慎樂觀。

創控2024年第三季合併營收創1.56億元次高，季增達63.06％、年增15.62％，營業利益創3896萬元新高，季增達2.97倍、年增30.66％。惟受業外顯著轉虧拖累，稅後淨利3569萬元，季增達1.75倍、但年減20.33％，每股盈餘0.6元。

累計創控2024年前三季合併營收3.08億元、年增14.41％，營業利益2590萬元、年增36.12％。不過，受業外收益年減48.02％拖累，稅後淨利3592萬元、年減12.07％，每股盈餘0.6元。毛利率自62.46％略降至62.38％，營益率則自7.06％升至8.4％。

創控設備為收到訂單時進行生產，同步產生相關成本與費用，營收直至出貨至客戶端並完成驗收後認列。因應接單及產品開發，上半年銷售及研發費用增加，使本業虧損增加21.05％，在業外匯兌收益增加挹注，使稅後淨利22.3萬元、每股盈餘0.004元，較去年同期轉盈。

隨著下半年進入客戶密集驗收、陸續認列營收高峰期，創控第三季營收規模顯著躍升，第三季毛利率、營益率「雙升」至66.74％、24.85％，帶動前三季本業轉盈、且年增達36.12％，惟受業外匯兌轉虧拖累，使第三季及前三季獲利遜於去年同期。

創控指出，半導體製程控管AMC解決方案需求穩定成長，尤其先進製程對生產環境的潔淨度要求更嚴格，創控持續研發新產品應用，完整公司產品線，除了協助客戶解決更多痛點外，更能持續優化產品組合，追求營運規模及獲利穩定成長。