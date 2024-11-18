本屆金手指獎頒發年度大奬、三大類別金獎，以及20個金獎、23個銀獎、28個銅獎及72個佳作。

LINE臺灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉(左)、cacaFly聖洋科技CEO黃逸甫（右）獲頒「金手指年度人物獎」。圖中為頒獎人旺旺集團副董事長周錫瑋。（圖/執委會提供）

今年金手指年度人物獎頒給cacaFly聖洋科技CEO黃逸甫、LINE臺灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉，感謝其為產業做出的努力與成就。而年度新銳獎則頒給the Trade Desk 事業發展部李敬豪。黃逸甫說:「感官、創意是人類在廣告產的價值，如何觸動人心還是廣告創意的本質。」另一位年度人物獎得主LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉也認為連結LINE和廣告創意是她的使命，也是未來她會持續努力的方向。

●年度大獎榮獲肯定

評審團主席張志浩揭獎時表示，今年有很多精彩的作品，在總決選時一度陷入僵局，最終討論後評委們決定將全場大獎頒給對整個人類，對生命要有尊重，能夠影響人類，能夠影響生命的作品《器官捐贈聲紋卡》。

金手指獎評審團主席張志浩說明「年度金手指獎」頒給《器官捐贈聲紋卡》的原因。（圖/執委會提供）

TOPic & Loong以2類別金獎、7金4銀4銅拿下「年度最佳代理商」，由該公司創辦人龍傑琦女兒龍則霏代為領獎發言，她表示終於能夠理解父親從事的創意廣告行業的辛苦和偉大。而獲得「年度最佳廣告主」的快手創意總監閆春雪表示，非常感謝金手指獎評審、執委會的肯定，未來也將不忘初心，秉持敬畏，用更加精彩的方式創作，對廣告行業的發展貢獻力量。

●廣告創意名人堂明年啟動

頒獎典禮上也鄭重宣佈未來將比照國外的棒球名人堂、籃球名人堂，2025年1月1日將正式成立世界華文廣告創意名人堂，透過金手指獎、時報金像獎等重要廣告創意獎項，建立創意積分排名，累積到一定積分，即可進入名人堂。創建名人堂的目的有三，其一，擦亮創意: 表彰具創意且富有影響力的作品和人才，給予優秀創意人員更多的認可，進而激勵他們持續創新和突破。其次，建立標竿：擦亮優秀創意人和創意作品，創造行業標竿典範，使新興的創意人有清晰的學習和效仿目標，從而形成正循環，助力推動行業進步。其三，促進合作：廣告公司或品牌可藉此了解他們的作品風格和理念，找到最符合自己需求的合作夥伴。

邀請台北市廣告代理商業同業公會理事長/貝立德總經理 盧炳勳致詞及頒奬（圖/執委會提供）

頒獎典禮由中天主播張雅婷、簡至豪主持，業界人士齊聚會場，邀請台北市廣告代理商業同業公會理事長暨貝立德總經理 盧炳勳、台北市廣告業經營人協會理事長暨聯廣傳播集團執行長程懷昌、MAA臺北市媒體服務代理商協會理事長暨凱絡媒體董事總經理盧人瑞、電通mb創意顧問詹朝棟、VML Taiwan執行長鄧博文、奧美集團創意長龔大中及董事總經理呂豐餘、ADK Group Taiwan集團營運長林詠絮等人擔任頒獎人。

第25屆金手指獎頒獎典禮不僅是對作品的肯定，也為數位創意樹立未來一年的標準。完整得獎名單請洽金手指獎官網http://jz.timesawards.com.tw