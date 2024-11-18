很多駕駛遇到行人緩慢過馬路，都會因為怕檢舉而會忍耐慢慢等，常常會遇到行人過馬路看手機，慢慢走，但是遇到「烏龜」過馬路，這讓遇到的駕駛真的哭笑不得！

本月9日，一名汽車駕駛，行駛在新北市土城區明德路二段要右轉海山路，在轉彎時有注意到一名婦人要過馬路，仔細一看發現婦人旁邊還有一隻寵物，居然是隻「大烏龜」，但是因為要禮讓行人，駕駛當場不敢往前，而車上背景樂剛好是周杰倫的「黑色幽默」，就這樣聽著音樂慢慢地等婦人跟烏龜過馬路，旁邊還有機車騎士要通過，駕駛還好心提醒「有烏龜」，最終再變燈之際，駕駛才順利通過。

這段行車紀錄器畫面被上傳到《爆料公社》，網友看到這段真正的烏龜過馬路的紀錄器畫面，紛紛留言表示：「老婦人沒牽繩，犯規」、「這可真的是龜」、「人老了智商也退化如龜？」、「誰家的長輩可以帶回去嗎」、「影片留起來，沒闖紅燈問題，是綠燈等到變紅燈非闖紅燈」、「台灣的行人素質真的很棒」、「牠已經很盡力的加快腳步了」、「還以為你說的烏龜是在指人，沒想到是真的烏龜」。