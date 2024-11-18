今年9月山陀兒颱風來襲，造成基隆多處山坡地發生土石崩落等災情，隨著風災已經過去2個月，有部分地區的土石崩塌狀況迄今沒有改善深究原因，竟是土地所有權人有意拖延；也讓受土石崩落影響的其他民眾上網發文痛批市府。基隆市政府18日表示，將依《水土保持法》連續裁罰至改善為止。

近日有民眾在社群網站Threads發文，指山陀兒風災過去已經兩個月，但基隆市中山區家中後方在風災期間崩塌的土石，僅鋪設雨布迄今卻紋絲未動。質疑基隆市政府災後復原不力。

基隆市政府產業發展處表示，在風災發生後，市府在最短時間投入人力、物力及動員機械進行搶險救災，迅速恢復正常生活秩序。不過，依《水土保持法》相關規定，土地之經營人、使用人或所有人是水土保持義務人，因此，若發生土石崩塌的土地是私有土地，則災後坡地的復建工程，就必須由地主或使用者負起責任。

在山陀兒颱風期間，基隆市中山區一處山坡地發生土石崩塌，但地主卻不願負責災後復建責任，基隆市政府表示，將依《水保法》規定連續處罰。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

據了解，民眾在社群網站上發文的該處土石崩塌，土地屬於一名蕭姓地主，市府在風災後，已與其聯絡，要求應善盡土地維護管理責任，進行邊坡的復建作業。不過蕭姓地主卻在收到市府公文後，向農業部提出訴願，認為他不應承擔災後復建的費用。

為此，基隆市政府產發處表示，市府已依《水保法》規定，要求於一個月內提送緊急防災計畫，並經核可後實施。但蕭姓地主置之不理，因此在2周前，依地主違反《水保法》相關規定，開出第一張新台幣6萬元的罰單。後續也開出第二張新台幣8萬元的罰單。市府產發處強調，將依《水保法》規定連續處罰，最高可裁罰新台幣30萬元，直至改正為止。

基隆市政府呼籲民眾，若身為經營、使用或持有山坡地之水土保持義務人，應於每年度汛期前，提早檢查私有土地內排水設施、邊坡穩定設施、土地植生覆蓋是否完整無大面積裸露、或土地植生是否穩定無倒塌之虞，確保土地安全並適當進行維護作業，善盡土地維護管理責任，以保護自己以及他人生命財產安全。