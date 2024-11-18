本屆時報金像獎共選出175件精彩作品，涵蓋年度金像獎、華文文化應用獎、平面類、影片類、行銷類、音頻類、視覺設計類、技術類等多個獎項，總計頒發22金、23銀、34銅、8最佳及88佳作。評審團表示，這些作品不僅展現了卓越的創意，更體現了對產業創新的持續追求。

第47屆時報金像獎頒獎典禮11月13日舉行。（圖/時報金像獎執委會提供)

出席本屆典禮的旺旺集團副董事長周錫瑋說:「這個世界最偉大的事情之一，就是有一群有創意的人在不同的時間跟地方創造藝術，廣告創意就是一個藝術。」廣告公會理事長盧秉勳表示，對於廣告界而言，這是一個充滿挑戰的一年，他替廣告界特別感謝旺旺中時媒體集團的支持。

時報金像獎評審團主席、鍀銫科技首席創意官薛振添表示，從事創意產業的人，擁有的數據其實很多，可能一輩子都在追尋，他認為一個好創意的意義，在於可能顛覆人們既有的認知。他引述邁肯傳播集團董事長張志浩的說法：「一個好創意不該是蕓花一現，而是可以在人們的心裡留下一些長久的東西。」最佳寫照就是「年度最佳金像獎」得主《器官捐贈聲紋卡》，是以一個最輕的創意元素，撬動最重的公益議題。

第47屆時報金像獎評審團主席薛振添發言。（圖/時報金像獎執委會提供)

臺灣奧美集團創意長龔大中領取「年度最佳代理商」大獎時，不諱言今年時局不佳，大家都很辛苦，但時報金像獎契而不捨地給產業鼓勵跟協助，已是兩岸三地最重要、最有歷史的華文廣告獎項，所以奧美集團明年依然會持續參加，支持時報金像獎。他表示，做廣告創意雖然很辛苦，但每天都能和一群很有才華、熱情、信念的夥伴共事，為自己、為客戶、品牌，為社會、人類創造美好的作品，讓這個世界因為創意改變，即使只有一點點，都很值得。

第47屆時報金像獎年度最佳代理商獲得-臺灣奧美集團創意長龔大中代表發言。（圖/時報金像獎執委會提供)

頒獎典禮於臺北遠東香格里拉飯店舉行，計有200多位嘉賓與頒獎人與會，包括中國時報副社長王儒哲、評審團副主席Dentsu One電通國華董事總經理暨創意執行長暨陶淑真、時報獎執行委員會主席執行長林淑黛、國際廣告協會臺北分會榮譽理事長暨堯智科技管理顧問創辦人黃燕玲、TIPRA國際公共關係協會理事長暨亞洲指標數位行銷顧問董事長黎榮章、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長吳秀倫、中華設計創作學會理事長暨Pace Design創辦人唐聖瀚、臺灣奧美集團董事總經理呂豐餘、創集團創意策略長邰柏慶、英賽品牌營銷公司董事長曾百川等人，共同見證獲獎者的榮耀時光。

第47屆時報金像獎頒獎典禮不僅是華人創意界盛大盛事，更是對華人創意作品的一次極高肯定。執委會強調，本屆時報金像獎順利落幕，但未來將繼續保持高水準，提供創意無限發揮空間，也希望未來能有更多精彩作品參與競逐。完整得獎名單請上時報金像獎官網http://jxj.timesawards.com.tw/