台中市單身聯誼情牽大里康橋，參加者體驗雙人輕艇，配對率高達9成2。（台中市府民政局提供／陳淑娥台中傳真）

現代人生活繁忙，無暇拓展交友圈，台中市政府舉行多場主題單身趴，最終場17日於興大康橋落幕，52人報名，促成24對男女互表心意，9成2順利脫單。民政局指出，今年規畫25場單身聯誼，共吸引1219人參加，成功配對439對，平均配對率超過7成2，明年將持續搭起愛的橋梁。

市府近年來扮演邱比特，每年精心策劃豐富多樣的單身聯誼活動，創新推出射箭、飛輪運動、理財規畫、一日劇組及卡丁車競速等體驗，營造自然且不尷尬的交友環境，協助男女脫單，今年度25場次單身聯誼，廣受民眾熱烈迴響。

民政局長吳世瑋表示，今年度25場次單身聯誼，共吸引1219人參加，配對數高達439對，年度平均配對率逾7成2，明年度市府也將規畫更多主題式聯誼活動，期盼促成更多良緣。

今年度最終回主題單身聯誼場次「瀲瀲康橋-誰帶走了那片雲彩」昨在興大康橋落幕，52位單身男女前往康橋河域，2人一組體驗雙人輕艇暢遊河域的樂趣，不少參加者剛開始因配合不佳而頻頻打轉，畫面顯得緊張又逗趣，在浪漫氛圍簇擁下，成功促成24對民眾互表心意，配對率一舉突破9成2，成為25場單身聯誼中，配對率最高的一場。