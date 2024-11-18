中鋼今年12月盤價，六大鋼種每噸上漲0~300元，高於預估，市場預估主因煉鋼原料價格維持高檔，且全球鋼鐵需求可望落底，目前市場庫存下降，為幫助下游接單因此中鋼盤價維持平高盤。鐵礦砂價格持續回檔，價位約每公噸99美元左右，測試100美元的支撐，預期2025年中國鋼鐵需求降幅將縮小，全球鋼鐵需求可望走出衰退恢復成長，加上原料上漲及減碳都讓成本不斷增加，對2025年的鋼價持正面看法。隨著2025年鋼市落底回升及減碳趨勢，有利於強化中鋼在國內的主導地位。

大成鋼、大國鋼受惠美國國內需求回升，以及颶風風災過後重建需求增加，可望帶動後續營收優於預期。鎳價方面，11月初一度回穩，但近兩周持續回落，整個2024年的鎳價相對2022~2023年屬於平穩水準。鎳價的平穩有助於大成鋼逐漸降低不銹鋼產品的庫存成本，若未來銷售量成長推升價格則有機會拉大利差。鋁價方面，2024年則呈現穩定上漲的格局，近期價格維持高檔，亦可讓大成鋼的鋁產品擁有相對較佳的價差。