郡都集團近期在高雄喜樂時代影城舉辦一系列「青春樂影」公益電影活動，其中1場邀請家扶中心小朋友及社工人員觀賞電影紀錄片《種土》，呼籲眾人共同關懷土地，期待喚起社會對於環保議題的重視。

郡都集團指出，集團履行企業社會責任，將公益項目劃分為5大領域，包括「長者關懷」、「孩童教育」、「毛小孩贊助」、「社區關懷」及「公部門教育關懷」，努力在提升社會對各類議題的認識與關注。

此次活動中，郡都集團透過放映電影紀錄片《種土》，激發觀眾對環保的關注，特別邀請家扶中心的小朋友及社工人員共同觀賞此部影片，強調關懷土地的重要性。

活動當天，郡都集團特助蔡家銘出席並向小朋友們傳達「關心地球要從小做起，把大自然的種子種在心裡，讓它持續發酵」的理念，鼓勵他們從小培養對環境的責任感。

除關注環保議題，郡都集團還利用電影作為媒介，與年輕人建立友誼，散播愛心。集團規畫12月舉辦「青春樂影動畫沙龍書展、影展」，活動地點選定於高市圖總館及喜樂時代影城總圖店，內容涵蓋多元的影片類型，希望吸引更多青年參與。

本次影展將包括新海誠導演的經典作品《你的名字》，以及結集七位導演的短片合集《天才狂歡派對：首部曲》和《天才狂歡派對：最終章》，還有傳遞正能量的動漫電影《扶桑花女孩之舞》等。郡都集團也將提供幾場公益動漫電影，期待邀請青年學子共同參與。