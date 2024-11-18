HBL高中籃球甲級聯賽11月21日起男子組16強預賽在彰化縣立體育館進行，參賽隊伍代表18日出席開賽記者會，去年亞軍、被南山高中打碎3連霸美夢的光復高中，新賽季捲土重來，教頭陳定杰從自己瘦身30公斤帶頭做起，勉勵球員帶著衝勁再度挑戰榮譽。

陳定杰令人熟悉的肚肚小了一圈，他透露，2個月前接觸健康產品搭配均衡飲食，瘦了24公斤，18日記者會坦言已經減重約30公斤，並笑說：「現在跑起來腳步都快了。」隨即正色道：「減重除了為了自己身體健康，更大的原因是球隊上季2連霸被終結、讓出冠軍頭銜讓整個團隊都不好受，也覺得要做出改變並展現決心，當然就從教練自己減重做起。」

陳定杰期許團隊修正上季問題，達到連5季至少4強、連4季挺進冠軍賽的紀錄，他和今年重執能仁家商兵符的「帥弟」林育正，都認為新球季要「步步為營」，預賽、複賽、決賽一關一關慢慢過，林育正並鼓勵球員心態擺正、不輕敵，每階段逐步修正，期待能自108學年後，睽違4季再捧冠軍盃。

去年HBL女子組亞軍普門中學，教練李宜瑄表示球隊今年8月到菲律賓移地訓練，是高中隊伍比較冷門的移訓地點，但感受到當地球隊珍惜資源且鬥志頑強、身體碰撞強度高的優點，儘管團隊本季身高上可能較吃虧，還是要靠團隊來全力爭取。