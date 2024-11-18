歐洲是我國醫療器材第二大出口市場，經濟部國際貿易署委由外貿協會超過百家企業組成國家館展出，其中台灣精品館有17家企業，聚焦手術室及智慧醫療應用，台灣館則有84家企業，展出項目以體外診斷/實驗室設備、醫療耗材、照護輔具、醫療電子影像及智慧醫療解決方案等產品，符合市場智慧化與高質化需求，且技術含量及性價比高。

工業電腦廠安勤(3479)順應智慧醫療大趨勢，積極開發醫療領域商機，與策略夥伴西柏(3541)共同展出智慧醫療解決方案，單日來訪買主人數破百，吸引國際大廠Siemens等30位潛力買主；安克(4188)、倍智憑藉各自獨特生物標記定位與影像判讀技術，開發甲狀腺及肺部AI影像輔助軟體，可提高判讀準確率並大幅縮短判讀時間，有助於強化醫療效率。

在智慧醫療及精準健康趨勢領航下，全球醫療市場持續看漲，微創、精準診斷、穿戴式裝置、遠距醫療等領域發展不可限量。歐盟於今年6月通過「Med4Cure」IPCEI項目，藉以加速醫療領域及醫療產品的發展進程，除了先進數位技術為推行重中之中的項目外，創新性療法及永續生產技術亦受到關注，亦是我商可積極發展的方向。

此外，Medica除了延續往年以創新科技、醫療IT為題舉辦多場論壇，並設置新創醫材與穿戴式裝置展區外，今年更因應國際健康觀念及戰爭局勢，進一步將產業題材延伸到運動健康與災難、戰爭醫療護理等領域。

明年貿協將持續組團參加歐美日及新南向知名展覽，6月也將在台北「台灣國際醫療暨健康照護展」期間辦理醫材採購大會。此外，貿協將於11月27日舉辦「全球醫療器材市場趨勢說明會」，將從美國大選後和歐盟MDR的轉變等面向剖析全球醫材市場布局的機遇與挑戰。