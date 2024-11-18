南韓啦啦隊女神李多慧，16日現身台北大巨蛋觀賞台日大戰，造成現場球迷暴動，爭相搶拍。不過，就有網友好奇詢問，如果在同間餐廳巧遇李多慧的話，可以上前合照嗎？意外掀起大家討論。

有網友在PTT「CheerGirlsTW」啦啦隊香香版發文表示，台日大戰當天看完後，原本要去吃筑前屋，因朋友臨時改變想法，讓他錯過和李多慧同間餐廳吃飯的機會，而且仔細一看，現場還有其他女神若潼、籃籃，讓他痛心直呼：「論原本有機會跟女神們共處一廳吃飯，結果錯失到底有多嘔！」

由於日前才發生李多慧被跟蹤騷擾的事件，也讓原PO不禁好奇詢問：「如果之後也有這樣的幸運，我上前問能不能合照或是簽名是可以的嗎？知道多慧前陣子被私生問題困擾，但感覺機會難得...」

李多慧和多位啦啦隊女神一同現身台北大巨蛋看球。（圖／籃籃IG）

結果底下網友紛紛建議，吃飯時最好不要打擾，「可以在店外等她，她應該不會拒絕」、「出了店外可以，用餐中就不要了」、「用餐中不要打擾啦XD，大概是餐後在店外等+問看看囉」、「用餐中，過去打擾是大忌」、「想到企鵝妹之前來台灣時，就抱怨過吃飯時打擾。」

據了解，不少明星藝人，甚至是網紅、YouTuber都公開表明，不喜歡吃飯時被打擾。像是連續兩次來台環島的企鵝妹Jinny（柳允進），就忍不住對鏡頭頻頻抱怨：「我以為吃飯跟哭的時候不拍照是常識，但感覺有些人沒有這種常識。」曾引發網路一陣熱議。