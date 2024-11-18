台南漁青凃欣儀是陽明交大生物科技系畢業的高材生，1年多前在國外攻讀研究所時，因家中長輩過世，毅然返鄉承接家業，起初不被外人看好，後來建立品牌嘗試外銷，成功打入日本市場，同時也異業合作，前進學校推廣，今年獲邀擔任外交部農業青年大使，赴國外交流；她說，未來持續做食魚教育，讓更多人不只會識魚、也愛上吃魚，支持台灣的養殖漁業。

凃欣儀是漁4代，家族在台南北門有16甲的魚塭，養殖虱目魚、鱸魚、吳郭魚、午仔魚、白蝦等，2年多前大學畢業後，她回鄉幫忙經營魚場，並在擔任高中數學老師的父親牽線下，到學校推動食魚教育，教導學生認識虱目魚養殖的過程，體會漁民的辛勞。

凃欣儀（左）說，一開始她拿現撈的虱目魚在課堂表演殺魚絕活，沒想到有一次一位國小生看了差一點昏倒，後來改用可分解的虱目魚玩偶代替。（張毓翎攝）

她說，一開始她拿現撈的虱目魚在課堂表演殺魚絕活，沒想到有一次一位國小生看了差一點昏倒，後來她跟大享食魚協會買了一隻可分解的虱目魚玩偶，並自己設計虱目魚的摺紙教具，學生只要會用剪刀和膠水，就能依照魚的構造和肌肉紋理，彩繪出自己的虱目魚。

凃欣儀為了做食魚教育，除了跟大享食魚協會買了一隻可分解的虱目魚玩偶，也自己設計虱目魚的摺紙教具。（張毓翎攝）

凃欣儀今年被選為外交部農業青年大使，她說，有次跟澳洲外賓分享她返鄉從事漁業面臨的困境，因為她是女性，從事男性為主的產業，經常受外人的異樣眼光，為了突破這個「職場天花板」，她運用所學努力經營，甚至還報名怪手、山貓的駕訓班及重訓課程，展現即使她是女性，對於搬飼料或開怪手山貓，一樣不輸男性。

凃欣儀的弟弟凃松邑今年6月從屏東科技大學水產養殖系畢業後，回到家鄉與姐姐一起經營魚場，他負責養殖工作，姐姐負責後續加工作業及行銷，姐弟倆期待透過不斷地推廣和精進產品品質，開創市場新藍海。