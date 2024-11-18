板橋第二運動場將改建成可容納上萬人的「新北小巨蛋」，新北市體育局，採BOT模式辦理，6月辦理招商，最後僅有台灣人壽保險公司投標，11月初第二次甄審會結果出爐，台壽計畫書經綜合評分後不符甄審會條件，因此不予選出最優申請人。另借鏡台北市大巨蛋以及小巨蛋近期的事件，將檢討招商文件，最快年底、明年初二度招商。

新北小巨蛋選址預定於板橋第二運動場，基地占地4.55公頃，周邊主要為人口發展密集之社區，南側為板橋歷史人文發展之舊城區，東側為新板特區，為板橋西區重要休憩活動空間。基地為溪南都市核心，緊鄰四鐵共構板橋車站，有助於拉升新北都市能量，帶動生活機能改變與區域經濟發展。

體育局長洪玉玲說，另鑒於台北小巨蛋近期有颱風天舉辦演唱會、台北大巨蛋有漏水罰款、舉辦賽事比例過低等問題，體育局也會於內容部分，將雙方權利義務說明得更清楚，要求颱風天須配合政府停辦課停辦演唱會、體育賽事至少1年需舉辦場次5成以上等，避免未來產生爭議。