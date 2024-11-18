近年來外商汽車製造業在中國快速下滑，在中國車企進入價格戰後，對外資車企在中國的銷售更是雪上加霜，也因此造成外資車企裁員關廠，甚至撤資。不過，有些外資則選擇與中國車企合作來試圖扭轉局面，各種合資品牌陸續出現在汽車市場上，讓大陸汽車業呈現出全新的風貌。

據《日經中文網》報導，在11月15日開幕的廣州國際汽車展覽會上，日本和歐洲的大型車企相繼發表了與中國企業合作的消息，包括東風日産與華為達成戰略合作，雙方將共同開發鴻蒙系統的「智慧駕駛艙」；本田的當地合資公司也在舉行新聞發佈會，宣佈將與華為、寧德時代、科大訊飛等中國企業合作，共同開發新車型。

除了日系車企之外，德系的奧迪也與中國合資方共同展示了新品牌的概念車，該公司中國區首席執行官羅切克(Johannes Roscheck)在新聞發佈會上表示：「我們與上汽集團共同開拓可能性，加速中國創新」。奧迪計劃在2025年推出3款純電動汽車（EV），新車型將不使用傳統的4環標誌，而採用新標誌「AUDI」。

報導說，根據中國汽車工業協會數據，10月的乘用車市場中，中國品牌的佔比已超過7成。相較之下，5年前這一比例約為40%，這種轉移主要是電動汽車普及下，大陸車企業績實現明顯增長，外資企業現在急於通過與中國企業合作來扭轉業績持續下滑的局面。