雲林縣斗六市16日晚間，1名穿著熱褲的長髮女子手持好神拖，不停朝著1輛BMW狂打，巨大聲響引來周邊民眾關注，有2名男子在旁默默觀看不敢阻攔，女子離去後才走近車子查看。斗六警分局18日初步了解，此案疑為男女關係糾紛，女子破壞男子車輛泄憤，未有人報案，將連繫當事人加以釐清。

斗六市明德北路2段1家婚紗店前，1名留著長髮、身著白色短T、黑色熱褲女子，在1輛黑色BMW旁走來走去，先朝車子踢一腳，看到旁邊樹下放著1支好神拖，隨手拿起來往車子狂打，駕駛座、副駕駛座、前後車窗都不放過，足足打了約3分鐘，有民眾錄下過程上傳網路，引發議論。

斗六警分局副分局長林清豐指出，初步了解此案疑為男女關係糾紛，女子持拖把敲擊自家車輛，雙方未報警事後離去，警方將聯繫當事人，確認雙方關係及事發經過。

網友表示「應是男女感情糾紛」、「砸車泄憤男方虧大了」、「好神拖破壞力不可小覷」。警方呼籲民眾若遇紛爭，應循合法管道解決或報警處理，切勿一時衝動導致財損或危害安全，面臨法律責任。