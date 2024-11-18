根據挪威廣播公司NRK 新聞報導，一名漁夫在完成撈捕，正準備返航回家時，卻發現他的漁船失控了，他的漁網纏住一個力量極大的物體，並將其拖行2 海浬（約4.2公里），那不是大魚，而是巨大的美國核動力潛艦。

商業內幕(BusinessInsider)報導，「苦主」是住在挪威馬蘭根峽灣(Malangen fjord)附近的哈拉爾·恩根 (Harald Engen)，他有一艘個人用的漁船，平時會出海捕魚，結果在被告知他的漁網纏住了潛水艇螺旋槳。那是一艘全長115公尺的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦(Virginia-class submarine, SSN-774)，從特羅姆瑟港(port of Tromsø)出發。

挪威海岸防衛隊證實，他們接獲通知，協助漁船與潛艦從漁網中解救出來。

據《巴倫支觀察家報》(Barents Observer)報導，漁夫恩根說：「我聽說過以前也有漁船被漁網纏住的東西拖行，但拖到潛艇應該還是第一次。」

他向媒體表示，面對這個意外並沒有生氣，而且海岸警衛隊已經表達如何協助善後。

美國第六艦隊發言人霍金斯中尉(Pierson Hawkins)向媒體證實了這起事件，但不願提供遭纏住潛艦的名字。他僅說「事件中沒有人受傷，糾纏原因還在調查中。」

在談到賠償時，霍金斯表示，「一般來說，當美國方面對民用設備造成損壞時，會有一個索賠程序來償還費用。」

為何潛艦會在挪威海域?霍金斯沒有說明，他只強調美國與挪威是軍事盟友。

近幾個月來，隨著挪威和美國之間的合作不斷加強，美國海軍在該海域進行了多次部署。