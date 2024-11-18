于美人去年以無黨籍身分參選立委，選後表示自己將回歸節目。除了主持跟投入選舉，于美人其實也是「做好事小組」發起人之一，因此，TVBS的Podcast節目《新聞幕後》最新一集特別邀請于美人，分享她一路走來默默耕耘的公益之路。

第一年「做好事小組」替門諾醫院募得超過200萬元善款， 好成果也讓于美人更堅定，要持續在公益道路上，尋找創新方式，以更大的熱情和決心，去幫助更多人。

在公益圈默默耕耘16年，于美人表示，受助者的反饋，不僅是支撐自己的一大動力，有時也會從中得到啟發。像是過去參加公益活動致詞時，她經常公開鼓勵弱勢族群，要堅強、克服生活困難。但在幾年前，在一場寒冬送暖活動中，她握著一位阿嬤的手，要去領免費外套時，卻意外發現阿嬤的手，握起來像是10支刀片，于美人形容「那觸感很粗很利，利到不敢相信是人的手，」也就是這個瞬間，于美人領悟到，包括這位阿嬤在內，活動現場所有人，一定都是非常努力生活，「堅強」早就是他們生活中的基本元素，這樣的言論對他們來說毫無幫助。這次的活動像是一場震撼教育，讓于美人決定再也不喊口號，而是要用實際行動幫助大家。