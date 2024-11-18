基隆市警察局第一分局一名李姓員警，日前執行勤務時竟成為性騷擾受害者！一名68歲楊姓婦人在警方協助調解與同居人糾紛時，不僅對年輕警員口出猥褻言語，還趁對方不備伸手「襲擊」下體。李員深感冒犯，事後在幹部陪同下提告，警方今（18）日依《性騷擾防治法》第25條將楊婦移送法辦。

據了解，楊婦17日與同居男友爆發爭吵，並拒絕對方返家取物，導致男友向警方求助。李姓員警與同事抵達現場協調，但楊婦不僅無視警方的勸導，反而對身材健壯的李員多次說出挑逗性語言，甚至在對方專注處理糾紛時，突伸魔爪「猴子偷桃」，李員反應不及遭婦人觸碰。事件結束後，楊婦並未表現任何歉意，讓李員決定捍衛自身尊嚴，提告維權。

基隆市警局表示，警方執法過程中，遭遇惡意挑釁或人身攻擊，將依法提告，絕不縱容。同時提醒民眾，性騷擾不分性別，男性亦可能淪為受害者。若遇此類情況，應保持冷靜、妥善蒐證，並撥打110或113專線求助，以維護自身權益。

警方強調，執法人員肩負公共安全重任，執法尊嚴不容挑戰，呼籲民眾理性面對問題，切勿以身試法，否則將依法追究相關責任。

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