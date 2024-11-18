日本殿堂級名導三谷幸喜，暌違五年帶來自編自導最新力作《消失的豪門妻》，即將在12月6日於台灣獻映。這是三谷擔任編導的第九部電影作品，他更謙虛坦言本片是他「回歸初心」的作品。三谷說道：「每次拍片，都依舊在摸索什麼才是自己應該要拍的電影，以及只有自己才可以拍得出來的電影。」

他表示，「從影像角度來說，多得是比我優秀的人，而我也並非是純粹的影像創作者。我出身自舞台劇，特別喜歡長鏡頭或單一場景的故事，所以也希望能用這類手法來呈現電影，只是過往意外地沒太多機會可以做到這點。」事實上，三谷幸喜在1997年的首部執導電影《心情直播，不NG》，就是改編自舞台劇，所以帶有濃厚的舞台劇色彩。不過他也補充：「我始終希望能在自己的能力範圍當中，盡量向影像化靠攏，不過這次我想試著回歸初心，盡情拍一部舞台劇電影。」

坂東彌十郎（左起）、西島秀俊、遠藤憲一、小林隆、松坂桃李詮釋本片女主角的五任丈夫。（圖／采昌國際多媒體提供）

除了長澤雅美擔綱主角之外，本片還匯聚實力與人氣兼具的個性派頂尖演員，包括飾演索米五任丈夫的西島秀俊、松坂桃李、小林隆、遠藤憲一、坂東彌十郎，以及跟索米與五個男人相關的三位關鍵角色──飾演西島秀俊下屬的瀨戶康史、謎之女子宮澤艾瑪，以及飾演坂東彌十郎照顧者的戶塚純貴。眾人華麗的演技派陣容，將共同以幽默群戲搭配華麗的音樂舞蹈，再現令人莞爾的獨特三谷幸喜式笑料。

本片強勢入選2024年高雄電影節「特別放映」單元，之後更順利登上日本首週票房冠軍寶座，後續還強勢問鼎報知電影獎最佳導演、最佳女主角兩項大獎，成為日本獎季最有力的候選電影之一。