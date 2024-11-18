許多民眾在秋冬時節都會大啖螃蟹。有民眾近日到新北金山餐廳消費，4隻花蟹三斤多要價6千多元，讓他當好奇現在行情如何，「如果真的這麼貴，以後就龍蝦或帝王蟹」。消息曝光後引發熱議，不少網友紛紛直呼貴，不過不少人分享行情價，指出若4隻花蟹重達三斤多，數量較稀少，加上餐廳料理費用，價格算是合理範圍。

原PO在臉書社團發文表示，他的朋友到金山餐廳吃花蟹，「4隻三斤多，花了6千多」，讓他忍不住好奇是否符合行情價還是被敲盤子，「如果真的這麼貴，以後就龍蝦或帝王蟹」。

對此，許多網友紛紛回應，「花蟹真的貴不知道貴幾點的」、「1500一隻可以吃高級吃到飽了」、「日本宰客的價錢都比台灣便宜」、「台灣海鮮真的貴，連直接到漁港買都不便宜」。

不過也有內行人分享，「上禮拜五去吃…花蟹一斤1200元」、「花蟹一兩80－100元看店家吧！三斤6000多，不算被坑太多」、「我認真說，一斤花蟹的確要快2千，行情一兩大約在90－120左右，你秤一下就知道一斤要多少了，所以吃海鮮要有點概念很重要」、「看大小吧，大隻的我月初去1200／一斤」。