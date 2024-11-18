正在馬尼拉訪問的美國防部長奧斯汀，18日與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會面時，簽署了共享機密軍事訊息與技術協議。奧斯汀此行還與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會晤。

法新社、路透報導，一些官員說，美菲《軍事情報保護協定》（GSOMIA）允許兩國共享可能有利於美國盟友的國防機密訊息，並簡化某些機密技術的銷售程序。

奧斯汀和特鐵歐多洛在簽署儀式上並沒有發表談話，但菲國防部表示，這項協議是「加強菲美之間的訊息共享，以及深化協同作戰能力（interoperability）的關鍵一步」。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，「這不僅將讓菲律賓能夠獲得來自美國的更高端能力和大規模裝備，還將開啟與志同道合國家簽署類似協議的機會。」

在美國總統拜登和小馬可仕的領導下，美菲之間的安全接觸得到深化。菲律賓相信，在即將上任的美國總統當選人川普的領導下，該聯盟將繼續保持強大。