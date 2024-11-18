桃園市富岡鐵道藝術生活節活動主軸以鐵道文化與大眾生活記憶為主題，擴展具有富岡特色的鐵道藝術展演活動，結合周邊觀光景點，民代皆認為該活動效益極佳，市長張善政也曾允諾「每年都辦」，桃園市議會18日審查文化局明年預算時卻未見該活動的預算。對此文化局表示，將挪用其他預算規畫並向中央爭取補助。

國民黨桃園市議員周玉琴及民進黨桃園市議員鄭淑方表示，今年文化局於8月在楊梅區舉辦富岡鐵道藝術生活節，吸引不少鐵道迷的熱情參與，也廣受當地居民的歡迎，尤其是古董火車DT668蒸汽機車國王靜態展示，和藍皮解憂號首次行駛西部幹線，從桃園站往返富岡站，雖是第一次舉辦但受到廣大迴響，身為鐵道迷的張善政當時也在場允諾「每年都辦」，但卻不見文化局有編列鐵道藝術節的明年預算。

文化局表示，今年富岡鐵道藝術生活節總預算為新台幣600萬元整，並結合多項計畫資源推動，活動成功整合桃園市客家事務局、市立圖書館及楊梅區公所資源，同時納入文化局藝術綠洲創作徵件計畫與桃園藝術巡演等既有藝文計畫，通過跨局處合作與資源整合，成功打造為楊梅區最具代表性的藝文盛事。

文化局說，富岡鐵道藝術生活節原本為2年辦理一次，但辦理成效頗佳，希望改為每年辦理。「2025富岡鐵道藝術生活節」預計維持新台幣600萬元整經費規模，但因預算未及編列，明年經費將先爭取文化部「地方文化特色及藝文人口培育補助－台灣節慶升級計畫」經費，搭配文化局相關表演藝術計畫經費來辦理，並從2026年起固定編列於文化局預算。