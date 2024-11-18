另外，歐元區消費者物價指數（CPI）終值將於本周公布。同時，歐洲各地的採購經理人指數（PMI）報告也將在本周出爐。

德國政府指出，當地第3季出口額較去年同期成長0.5%，達3,840億歐元，約4,050億美元。美國是德國除了歐盟以外，最重要的貿易夥伴之一，上季出口至美國成長3.8%，達414億歐元。但是，德國出口到中國大陸卻減少9.4%，只有218億歐元。