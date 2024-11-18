另外，歐元區消費者物價指數（CPI）終值將於本周公布。同時，歐洲各地的採購經理人指數（PMI）報告也將在本周出爐。
德國政府指出，當地第3季出口額較去年同期成長0.5%，達3,840億歐元，約4,050億美元。美國是德國除了歐盟以外，最重要的貿易夥伴之一，上季出口至美國成長3.8%，達414億歐元。但是，德國出口到中國大陸卻減少9.4%，只有218億歐元。
周線連4黑的歐洲STOXX 600指數，18日開盤後不久，一度小跌0.07%，目前小漲0.07%在503.45點附近。其中，石油天然氣類股以及科技族群都下跌約0.3%，礦業類股則上漲約0.5%。歐股漲跌互見，像是英國富時100以及德國DAX指數小幅走高，法國CAC 40則小跌。本周，投資人將關注歐洲幾個重要的經濟數據，包括英國最新的通膨報告等。
另外，歐元區消費者物價指數（CPI）終值將於本周公布。同時，歐洲各地的採購經理人指數（PMI）報告也將在本周出爐。
德國政府指出，當地第3季出口額較去年同期成長0.5%，達3,840億歐元，約4,050億美元。美國是德國除了歐盟以外，最重要的貿易夥伴之一，上季出口至美國成長3.8%，達414億歐元。但是，德國出口到中國大陸卻減少9.4%，只有218億歐元。
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