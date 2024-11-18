知名預言家「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）日前接受吠陀占星專家李靜唯專訪時表示，2025年3月至8月期間，台海地區可能成為全球新的衝突熱點，呼籲民眾要特別謹慎。

根據品觀點報導，阿南德指出，根據多個台灣相關星盤分析，包括中華民國遷台時期以及孫中山建立民國時的星盤顯示，2025年3月29日起將有多顆行星聚集在雙魚座，這個天象將影響東北亞地區，特別是韓國、菲律賓、台灣以及南海和東海區域。

阿南德表示，2025年第一季到8月這段期間，對台灣來說並不樂觀，「我們已經看到歐洲和中東各有一個衝突熱點，而東亞地區可能成為第3個衝突點。」他強調，雖然這只是基於占星的分析和預測，但仍需要特別關注。

針對美國前總統川普勝選後對台灣的影響，阿南德認為川普是位難以預測的總統，這可能導致一些國家會透過試探來了解美國的立場，「你會看到更多國家嘗試在邊界地區製造事端，一些具侵略性的國家會試圖觀察川普政府對他們行動的反應。因此，未來一年可能會看到更多衝突，而非減少。」

經濟方面，阿南德預測2025年上半年全球經濟可能出現突然性的衝擊，「台灣和其他已開發國家可能會面臨經濟問題，可能是經濟放緩或突然受阻。相對地，開發中國家反而可能獲得發展機會。」

阿南德特別提到，2025年3月底將出現「卡拉薩帕瑜伽」（Kala Sarpa Yoga）的天象，雖然這個天象效應不會如2020年新冠疫情爆發時期那般嚴重，但仍需要警惕。他表示，上一次出現類似天象組合是在1968年越戰期間，當時也伴隨著流感疫情。

阿南德說，2025年可能會出現新的疾病，但影響程度不會像2020年的新冠疫情那麼嚴重，可能更類似1968年的流感規模，這種疾病可能在2026年才被注意到，「如果能早點發現當然較好，但如果延遲發現可能會造成問題。」

阿南德也警告，2025年可能出現化學戰爭的風險，呼籲國際社會必須防止這種情況發生。他強調，化學武器對人類的傷害往往會延續很長時間，就像越戰時期使用的橙劑至今仍影響許多人的健康。

不過阿南德也指出，這個時期並非完全負面，「卡拉薩帕瑜伽」天象也帶來正面影響，包括科技創新的加速發展，特別是在人工智慧領域，同時也讓更多開發中國家獲得成長機會。他建議民眾應保持平和心態，透過祈禱來度過這個充滿挑戰的時期。

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