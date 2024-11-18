「88會館」負責人郭哲敏因涉地下匯兌被羈押多日，新北地方法院諭知交保後經上訴被撤回更裁，新北院今（18）日再開庭審理，合議庭稍早諭知兩人再分以1億、1000萬元交保，並拍照回報、限制出境8月，要求兩人覓保直到晚間10點前。不到一小時後名模錢帥君就穿著十幾萬名牌迪奧外套、帶著兩人拖兩大行李箱來辦保，氣勢十足。

裁定約莫一小時後，郭哲敏的老婆、前名模錢帥君就穿著十幾萬一件的名牌迪奧大衣、帶著兩人拖著超大咖行李箱現身新北院辦保。面對記者提問均未回應。錢帥君也在IG發文批評檢方「再度押人取供」，稱檢察官拿著一份「精心造假的證據」、無視沒有任何客觀證據，就說郭哲敏有做地下匯兌，「然後再違反偵查不公開，利用媒體渲染把郭哲敏打成十惡不赦的壞人，這實在太荒謬了」。

錢帥君稱，郭哲敏一定會秉持初心、全力配合法院的審理，「更沒有串證、逃亡之必要，他堅持捍衛自身權益，相信司法終究會證明他的清白」。新北地檢署對此回應檢方依法抗告，並無押人取供的情形。

郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。

檢辯雙方經過多次攻防，新北院稍早諭知郭哲敏交保金額提高到1億、張旭昇交保金額提高到5000萬，另兩人在8月內限制出海、出境，並需每日在提報地址以手機和門牌拍照回報監控中心；今日讓他們覓保至晚上10點，就要暫回看守所、恢復收押狀態，若不能在20日下午3時前交出保證金，就需延押2月。