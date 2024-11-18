放鞭炮要小心！彰化一名阿公在今年4月間，帶著2名9歲孫子，到一處空地上放鞭炮，卻不慎引燃了一旁荒廢多年的磨菇寮，火勢還把停放在磨菇寮內的一部農用車燒毀，並延燒至磨菇寮旁農民種植的青花筍田，阿公事後賠償菇農6萬6000元，彰化地院近日審結，依犯公共危險罪，判阿公拘役50天，可易科罰金。

判決書指出，一名阿公在今年4月間，帶著2名9歲孫子，到一處以木材為牆壁、稻草做頂蓋，已荒廢多年，平時僅用來擺放農具物品的磨菇寮旁燃放鞭炮，阿公放任孫子在一旁玩樂，過程中，鞭炮不慎引燃一旁的蘑菇寮，燒毀菇農停放在該磨菇寮內的農用車，並延燒至磨菇寮南側土地，燒毀青花筍田。

阿公事後和蘑菇寮菇農、花筍田農民都達成合解，賠給菇農6萬6000元，並負責清除蘑菇寮燒燬後的現場廢棄物。

法官認為，失火燒毀的磨菇寮為水泥柱、稻草頂蓋和木材牆壁所構成，其中木材牆壁僅由木條拼接而成，且木條間有明顯縫隙，與戶外欠缺有效阻隔，且該磨菇寮已荒廢多年，平時僅用來擺放農具物品，是否適合人起居有疑慮，不符合「建築物」的認定標準，不能依檢方所提，犯失火燒燬現非供人使用之他人所有建築物罪判刑。

法院審酌，阿公任由孫子貪圖玩樂，在他人土地上燃放鞭炮，而導致火災，燒燬他人所有物，造成社會公共危險，並使他人受有財物損害，其行為應予非難；但念及阿公已和受害人達成調解，並坦承犯行，依犯失火致生公共危險罪，處拘役50日，可易科罰金，可上訴。