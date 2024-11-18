1名74歲婦人在家看電視突然心臟砰砰跳、呼不過氣來，被送急診就醫。經心電圖檢查發現急性心肌梗塞，經3度電擊仍是心跳回復3分鐘就又再次停止，只好緊急裝置葉克膜，急送心導管室，發現她的右冠狀動脈已被血栓完全阻塞，幸及時抽出血栓和置放血管支架，救回一命。

台中澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪表示，缺血性心臟病是造成心室頻脈最常見的原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪表示，這名婦人在急診心電圖顯示為致命的心室頻脈（VT），收縮壓僅60mmHg，在醫師準備電擊的前1秒，病人失去了意識，沒有了脈搏。緊急給予電擊與急救之後，心跳短暫的回復，但心跳不到3分鐘又停止，前後電擊3次，心跳隨後也停止了3次。

張耿豪與心臟外科醫師趕抵急診室，進一步從心電圖發現是急性下壁心肌梗塞，要為患者緊急做心導管手術，又礙於生命徵象極不穩定，於是由心臟外科醫師在急診室裝置了葉克膜，才好不容易維持住心臟的跳動，最後連葉克膜機器一併推進心導管室，進行心導管手術。

74歲阿嬤因突然呼吸喘急被送醫治療，經心電圖和心導管檢查發現右冠狀動脈被血栓完全阻塞（左），經打通後（右）恢復血流。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

張耿豪表示，心導管發現該患者的右冠狀動脈，有相當多的血栓導致血管完全阻塞，經將血栓抽出，再置放2根血管支架，不到1個小時的時間，就順利將血管打通，轉入加護病房，隔天病人就恢復了意識。

張耿豪說，致命的心室頻脈，因心跳1分鐘超150次，缺血性心臟病是造成心室頻脈最常見的原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡，該患者的心室頻脈顯然是心肌梗塞造成，其致死率更高，這樣的病狀，到院治療前就死亡的比率約70％至80％。

心室頻脈的症狀可能包含：心悸、心跳速率過快、呼吸急促、胸痛、眩暈、昏厥，嚴重時會出現心因性休克或猝死。

張耿豪強調，類似這樣的心肌梗塞病人，如果沒有心臟外科葉克膜團隊及時介入穩定患者心跳，讓身體器官維持血流，是較難從急診室轉到心導管室接受打通心血管救命手術。該病患經心導手術後4天就順利移除葉克膜，7天後移除呼吸器，可以靠自己呼吸，並且正常從口進食，經過復健，不到3周時間就可以自行走路，恢復正常生活，持續接受門診追蹤。