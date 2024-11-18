原本是農業廢棄物的茭白筍殼，轉化為日常生活小物。茭白筍的產季到來，為了讓永續觀念從小扎根，新北市立圖書館三芝分館特別規畫「SDGs閱讀永續書展」，除了鼓勵孩童透過閱讀培養永續觀念，同時教小朋友運用當令農特產茭白筍廢殼製作筆筒、書籤、杯墊、置物籃等各種日常用品，用淺顯易懂的方式讓孩子從日常生活中落實永續發展目標。

三芝圖書分館教小朋友用茭白筍廢殼製作筆筒、書籤、杯墊、置物籃等日常用品。（王揚傑攝）

每年10至11月為三芝「美人腿」茭白筍的限定產期，甜美細緻的茭白筍是在地美味的農特產，但是剝除的茭白筍殼卻為「不可回收廚餘」，不易腐爛，也不易回收，成為農業廢棄物。

新北市圖館長吳佳珊表示，三芝分館於11月推出「SDGs閱讀永續書展」，結合當令農特產茭白筍手作課程，教導三芝國小的小朋友將農廢料轉化為日常物品，除了透過書展，讓學童能夠深入了解台灣農業與永續發展之間的緊密聯繫，同時學習透過回收與再利用的方式，減少廢棄物的產生，引導孩子從日常生活中認識、實踐SDGs。

三芝國小4年級華同學說，我們家也有種筊白筍，但從來沒想過一向被當成垃圾丟棄的筊白筍殼，也可以變成實用的生活用品，還能減少垃圾量，覺得很有意義。

市圖表示，「SDGs閱讀永續」書展將展出至12月底，即日起只要到三芝分館臨時據點借閱5本環保相關書籍，便可以免費換取舊衣變身的創意環保書袋，相關資訊可查詢新北市立圖書館網站。