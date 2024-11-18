防堵喪屍煙彈毒品進入校園，新北市教育局採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，12月底前將分配至新北8所行政中心學校與警察局合作檢測，並進一步偵察追辦，以防止遭濫用影響學生健康。

教育局表示，新型態的新興毒品「依托咪酯」嚴重危害國人健康及影響社會安全，法務部已經將依托咪酯升級列為二級毒品管制，由於依托咪酯可以透過電子煙彈等形式偽裝，對於正值好奇的學生族群來說影響甚鉅。

新北率先採購1000劑「依托咪酯新式快篩試劑」，測試時間只需5分鐘即可判讀，將配發至學校現場使用，教育局強調，使用篩檢過程將依內政部警政署「教育單位發現疑似毒品、製造或施用毒品之器具移請警察機關查處流程」規定辦理，由教育局主動聯繫警察局協助派員到校，進行原物（電子煙彈）初步篩檢，後續警察局會進一步將檢體送至外部機構再次進行檢驗，倘經查結果確認為類管制物品，將溯源查緝上游不法人員並依法偵辦。

目前預計12月底前陸續配發至行政中心學校包含板橋高中、鶯歌工商、三重商工、中和高中、泰山高中、新店高中、瑞芳高工、淡水商工等八所學校，提供鄰近區域有相關需求學校領取使用。

教育局表示，為預防毒品濫用將持續攜手警察局進行「預防宣導」、「教警合作」等2項策略進行相關查緝與處理，並透過識毒教材數位化，於新北校園通首頁強化宣導，同時佈建「E起趣反毒」模組，提升親師生新興毒品辨識知能。此外，更透過防毒守門員及教警合作，建立吸毒熱點巡邏網，就學生施用電子煙或毒品等高風險場所列入治安熱點圖共同巡查，積極落實防範菸毒危害，守護校園。

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