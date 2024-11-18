昨日（17日）於台北市喜來登大飯店旁發生一場嚴重的車禍，大都會客運49路線公車在路口停等行人時，遭後方公車追撞，造成1人不幸身故，15名乘客受傷。目前，兩名公車駕駛已依過失致死罪嫌移送法辦，並裁定交保候傳。

另一方面，網路上流傳的一段車禍影片顯示，今年8月間，萬大路上發生一起公車與一名女騎士的擦撞事故。當時，女騎士險遭謝女所開的公車輾過。據悉，謝女今年1月取得駕照，2月便擔任公車駕駛，任職期間不到一年，卻常收到乘客投訴。儘管8月的擦撞事故後來達成和解，公司仍給予記過處分。沒想到時隔數月，竟發生這起嚴重的追撞致死事故。

有網友認出肇事的謝姓女駕駛，並透露過去曾搭乘其駕駛的公車，當時就發現謝女駕駛時身體前傾，顯得緊張異常，令乘客感到害怕。事後，有網友在「我是萬華人」臉書社團公開自己的親身經歷，更正肇事公車為212路線，而非312路線，並提到倘若大有巴士只有一位23歲女性駕駛，回想半年前也曾搭過謝女的公車。