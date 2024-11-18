江宏傑和前妻福原愛離婚官司纏鬥3年多，終於在今(2024)年3月劃下句點，江宏傑生活回到正軌，也不時會在網上分享幸福日常。近日他更新近照，沒想到1舉動卻讓網友驚呼：「這是鄧佳華吧」，掀起熱議。

江宏傑在IG公開一張私照，畫面中可見他躺在床上展現居家鬆弛感，對著鏡頭露齒大笑， 戴著傳統金屬維持器，露出一排整齊牙齒，開心和粉絲們道晚安，加碼分享近期的新床伴，甜蜜笑稱：「今天Labubu陪我睡」。

江宏傑曬出床照「拉布布陪睡」，遭網虧「跟鄧佳華睡喔」。（圖／江宏傑 IG）

臉頰旁邊放著「POP MART泡泡瑪特」旗下人氣角色「拉布布(Labubu)」的公仔。拉布布臉上總是掛著微笑，憑藉超萌的療癒外型，深受大家喜愛，連女團Blackpink成員Lisa都愛不釋手，在這波加持下，吸引大批粉絲抽號碼牌排隊購買，價錢也跟著飆升。

不過，日前「LABUBU長的很像鄧佳華」的話題在網上瘋傳，連鄧佳華本人也沒想放過這波流量，更在個人IG帳號上轉發相關貼文認證「拉布布確實像我沒有錯」，甚至上傳跳拉布布之歌的影片，惹怒拉布布粉絲砲轟「回不去了！退坑了」、「謝謝你滅火成功，讓我有出售的念頭了」。

鄧佳華親自認證撞臉人氣公仔「拉布布」，惹怒大批拉布布粉絲。（圖／鄧佳華 臉書）

如今江宏傑也入坑拉布布，貼文曝光後，吸引大批網友傻眼笑虧：「你也淪陷了」、「你長得也很像拉布布欸」、「不可能裝可愛這麼可愛」、「拉布布腳扭到了」、「你跟鄧佳華睡喔」、「我無法接受，我看到娃娃的臉都會想到鄧佳華」。