宏道運動發展基金會董事長林鴻道與東京奧運柔道銀牌國手楊勇緯，18日聯合訪視台中市內埔國小柔道隊，除了為基層柔道運動帶來溫暖關懷、支持學校的年輕選手，也要強化當地運動發展的基礎。

楊勇緯今年多了兩個新身份，他是台灣體大技擊系教練的「楊老師」，也是台灣體大競技系博士班的「楊同學」，先前出席活動受訪，也透露自己藉由「教學相長」獲得許多人生、柔道場成長的養分，形象正面的他是柔道界模範選手，無論在國際賽場的精湛表現，還是對體育的熱忱，都是眾多學子仰望的典範。

這次楊勇緯與林鴻道同行，不僅為台中市內埔國小柔道隊帶來專業技術的指導，更希望透過自身的故事分享啟發學生，鼓勵小選手勇敢追求自己的體育夢想，無論前方道路多麼艱難，只要懷抱堅定信念，就能迎接未來的挑戰。

林鴻道長期關注資源匱乏地區的體育團體，成立宏道運動發展金會致力推動體育運動資源平等化，尤其是對偏鄉學校體育團隊的支持更不遺餘力，這趟行程給予內埔國小柔道隊實質援助，協助學校持續提升選手的競技能力，讓孩子們在無後顧之憂的環境中依然能夠安心追求自己的夢想。

楊勇緯（中藍色道服）指導台中市內埔國小柔道隊小選手。（宏道運動發展基金會提供）