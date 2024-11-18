中華隊從「6搶2」中脫穎而出，晉級4強也改寫隊史在世界12強棒球賽最佳成績，在結束18日預賽最終戰後，中華隊明天將搭乘大會安排的包機，與日本、澳洲隊一起飛往東京，身為這次中華隊領隊的蔡其昌從昨晚賽後就一直在為班機做努力，但目前得到的回覆是有困難。

根據國際棒壘球總會（WBSC）安排，晉級4強的球隊將搭乘19日的CI104華航包機前往日本，而澳洲雖然無緣晉級4強，但因為澳洲先飛到名古屋與日本隊進行交手才移師台灣，回程也會先飛日本再回澳洲，因此台、日、澳3隊將共同搭乘包機。

蔡其昌指出，WBSC的做法是把機上商務艙位置3隊均分，每隊各分得12個商務艙位置，「我們的球員之間有討論，他們決定把位置讓給教練來坐，可能是敬老尊賢吧！我沒意見，他們決定好就好，3隊有公平就好。」

昨天比賽一結束後，中華隊確定晉級的當下，蔡其昌就立刻撥電話給交通部，看能不能協調中華隊自己有一台包機前往日本，「不只是球員、教練，還有後勤團隊、應援團等相關工作人員也有需求，但除了航空公司要有空閒飛機外，也要日本機場能給時間帶可以降落，但日方不同意訴求，必須要2個條件同時達成才可以。」

蔡其昌原本想要補差價讓中華隊包機，但到目前收到的資訊都是不可能，「日方時間帶不可能，24小時要找出一台飛機難度很高，雖然機會不大就是盡力去做，這是高興的事，我忙得很開心，只是努力看能不能給球員更好的環境。」

近日是赴日旅遊旺季，加上中華隊晉級「助拳」，在確定晉級後許多球迷就在訂機票，現在是一位難求的情況，許多球迷紛紛「敲碗」尋求蔡其昌幫忙，「我也是有詢問能不能換成大飛機，目前聽到華航有機會把班機調整成大飛機。」

最後就是關於回程包機的部分，蔡其昌說：「當然希望全員可以一起包機回來，除了中華隊球員、教練外，還有後勤團隊、應援團、媒體，如果還有機位也可能讓球迷一起，第一志願讓大家一起回來，第二志願則是讓所有教練、球員都搭商務艙。」