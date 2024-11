新加坡外交部官網聲明:「Singapore has a clear and consistent “One China” policy and is opposed to Taiwan independence.」。 (取自新加坡外交部官網)

中國大陸新華社16日報導,「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場,反對任何形式的台灣獨立,堅定恪守一個中國原則」,我外交部聲明表示,「經查證,新加坡政府並未表達此等言論」等。不過,新加坡外交部17日在官網指出,「新加坡有明確和一貫的『一個中國』政策,反對台灣獨立」。中華戰略學會資深研究員張競在臉書質疑,我方外交部如果事先看到新加坡外交部網站,「還會發出那份讓人貽笑大方完全鬼扯的新聞稿嗎?」

「亞太經濟合作」(APEC)會議正於秘魯展開,多國領導人街前往與會,並於場邊會晤。新加坡總理黃循財15日也與中共領導人習近平會晤。中國大陸新華社16日報導,「新方完全理解中國政府在臺灣問題上的立場,反對任何形式的『臺灣獨立』,堅定恪守一個中國原則。」

中華民國外交部16日發聲明表示,「新加坡總理黃循財於本(11)月15日在秘魯『亞太經濟合作』(APEC)場邊會晤中國國家主席習近平。會後中方對外宣稱:『新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場,反對任何形式的台灣獨立,堅定恪守一個中國原則。』經查證,新加坡政府並未表達此等言論,中方說法顯非事實。」

外交部稱,「中國除再次未經他國同意即代為發表不實涉台言論外,更是錯誤陳述他國立場的累犯,其意圖就是要混淆國際視聽。針對中國政府一再於國際社會散佈貶抑我國主權的不實謬論及謊言,外交部予以嚴正譴責與駁斥,並呼籲國際社會共同譴責中國此種片面且蓄意破壞區域和平穩定的霸凌作法。」

不過,新加坡外交部17日於官網聲明,「Prime Minister Wong and President Xi also discussed regional and international developments, including the importance of upholding the rules-based multilateral trading system, and developments in the Taiwan Strait. Singapore has a clear and consistent “One China” policy and is opposed to Taiwan independence.」最後一句話提到,「新加坡有明確和一貫的『一個中國』政策,反對台灣獨立」。

中華戰略學會資深研究員張競在臉書表示,外交部官員假若事先在新加坡外交部網站看到「Singapore has a clear and consistent “One China” policy and is opposed to Taiwan independence.」,然後再跟星國政府官員查證,這句話中文是什麼意思,請問還會發出那份讓人貽笑大方完全鬼扯的新聞稿嗎?