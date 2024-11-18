一部在國外網站上架的校園劇情A片，場景中桌椅赫見嘉義縣某高中校名，隨影片廣為流傳，校方飽受困擾，今（14日）發出聲明，強調拍攝場景、制服都不是該校，演動作片的人更不是師生，由於學校2年前才淘汰一批課桌椅，懷疑是被不肖人士買走當謎片道具，企圖營造真實感，校方予以嚴厲譴責，如再有人散布不實消息、影片，校方將採取法律行動。

一部在國外網站上架的校園劇情A片，場景中桌椅赫見嘉義縣某高中校名。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

這部網路流傳的影片疑是某網紅付費影片，片中戴口罩女主角在一處布置成閱讀空間的場景與同樣戴口罩的男主角在課桌椅進行性行為，女主角不斷喊「老師好色」等話語，明顯印有該校校名的椅子多次出現在影片中，而影片疑似被下載後，在社群網路瘋傳，連學校師長也收到，讓師長痛批此行為不可取。

校方表示，影片來源是國外網站，伺服器架在國外，不知源頭在哪，影片並不是在學校拍攝，也非該校師生，而是學校淘汰的課桌椅被不明人士利用。

校方聲明稿指出，學校淘汰的木製課桌椅被作為拍攝不雅影片道具，且該影片以商業模式行銷，意圖與本校產生不當連結，致有混淆，嚴重侵害本校校譽及本校學生名譽，校方對於此等行為嚴厲譴責，此舉不僅侵害本校名譽，更對社會大眾造成不良影響。

校方鄭重聲明，該校並未提供「本校淘汰之木製課桌椅」予不肖人士使用，任何冒用該校學生及該校人事物之一切相關行為，皆屬觸法，請社會大眾及社群軟體使用者，不肖人士商業行銷模式與本校均無涉，請勿散布不實訊息。

校方亦呼籲社會大眾共同維護網路環境，勿輕信未經查證之訊息為保障學校及學生權益，校方將依法追究涉案者之相關民、刑事責任，一經查獲將適時採取法律行動，絕不寬待。

縣府教育處表示，縣轄學校淘汰的課桌椅依規定於台北惜物網進行拍賣，也媒合公益團體進行公益使用，經進行查察，該校校內並無不雅影片的行為發生，對不明人士將課桌椅做為不雅影片拍攝道具，縣府嚴正譴責，將保留法律追訴權，並請該業者務必盡速下架影片，以免不雅影片影響學校校譽， 也避免觸犯刑法第310條第2項「意圖散布於眾，而以文字或圖畫，指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」之加重誹謗罪。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。