雲林縣北港彌陀寺曾是日本真言宗布教所，為探討台日佛教文化，彌陀寺特別舉辦「台日佛教論壇」，邀日本無量寺僧正豐田真彰等人講授「無量壽如來的修持方法」，北港朝天宮董監事也應邀參與，18日台灣真言宗協會表示希望透過台日交流，讓大家更了解台日佛教淵源，以宗教力量共創祥和世界。

雲林縣北港彌陀寺為探討台日佛教文化，舉辦「台日佛教論壇」，邀日本無量寺僧正豐田真彰等人來台，北港朝天宮董監事也應邀參與，18日台灣真言宗協會表示希望透過台日交流，讓大家更了解台日佛教淵源，以宗教力量共創祥和世界。（張朝欣攝）

日本真言宗於日本統治台灣時期，將12尊觀音神像移祀至台灣各地廟宇，後因戰亂遺失，光復後陸續找回，去年雲林縣北港鎮文史工作者在北港彌陀寺發現1尊觀音神像，日本無量寺僧正豐田真彰來台確認，並舉辦「大般若轉經會」，祈求眾神護佑台灣，此次豐田真彰再次來台，希望透過論壇進一步交流台日佛教文化。

「台日佛教論壇」由北港彌陀寺現任住持、中華佛教護僧協會榮譽理事能超長老尼主辦，日本方由無量寺僧正豐田真彰等人講授 「無量壽如來的修持方法」，台灣則由土城慈恩六度講堂印居法師講授「念佛法門與淨土信仰」，北港朝天宮副董事長蘇健榮、常務董事蘇慧敏、董事蔡佩君、監事呂依靜等人與會。

台灣真言宗協會法師盧柏穎表示，此次論壇是古義真言宗在太平洋戰爭後，首次不以隨軍布教的情境下，在西半部台灣再次展開布教活動。目標是基於「歷史的認識」大前提下，藉由交談來實踐「開放與和平」，並祈盼「多樣性尊重與地方安全共構」的未來願景。

蘇健榮指出，北港朝天宮早在日據時代就開始國際化，所以當時常會聽到北港朝天宮是「台灣媽祖信仰的總本山」說法，日據時代拜媽祖約占全台人口總數4成。日本很多人信仰佛教，朝天宮佛、道合一，因此台灣總督、官員、企業家都會來參拜，希望藉由此次論壇，進一步增進台日宗教交流。

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