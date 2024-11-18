以電影《香巴拉》（Shambhala）入圍第61屆金馬獎最佳造型設計的拉姆拉爾·卡德卡（Ramlel KHADKA），是道地出身尼泊爾的設計師。讓人驚奇的是，年輕的他並非出自任何藝術學院，而是自學成才，才華橫溢卻讓人難以忽略。由於自認資歷尚淺，拉姆拉爾一度婉拒邀請，甚至建議其他美術前輩，但在導演敏巴姆（Min Bahadur Bham）堅持下終於入組《香巴拉》。

與導演敏巴姆情同父子的拉姆拉爾，除因應劇情需求，在服裝、化妝和美術設計中融入當地藏區文化精髓；更親自上山兩個月尋找道具及服飾。片中仁波切身上所穿戴的，就是跨越四個世代、超過百年歷史的骨董僧服，讓所有人看到都驚呆，咸認不可思議。拉姆拉爾更將他的設計、選色及材質等一一製作成影片展示，讓導演敏巴姆高興得頻頻點頭。拉姆拉爾的認真與專業，不僅助電影《香巴拉》入選今年柏林影展競賽片，他自己也入圍本屆金馬獎最佳造型設計。

《香巴拉》導演敏巴姆(右)「內舉不避親」藉重拉姆拉爾的美術專長。（圖／海鵬提供）

這部以藏語為主的電影《香巴拉》，劇情描述一名藏族女子佩瑪（廷妮拉姆Thinley Lhamo 飾）同時嫁給三位丈夫的故事。片中不僅呈現尼泊爾景色、風采與文化，劇情更打破傳統、尋求女性自覺，加上全片在海拔4200至6000公尺喜馬拉雅山上拍攝，獲國際媒體譽為「尼泊爾電影的最新高度」。即使情同父子，導演敏巴姆坦承一開始曾考慮從印度、不丹、西藏，甚至法國尋找美術指導人選，最後決定「內舉不避親」藉助拉姆拉爾的專拉姆拉爾《香巴拉》人物及動物造型太棒被設計為唐卡3長，以充分掌握當地文化的精髓。

有趣的是，拉姆拉爾不僅負責片中每位演員、每場戲的造型設計。勤奮有效率的他，更收集了上百張不同馬鞍及防寒馬衣的圖片，為每匹馬都設計了美輪美奐的造型入鏡，讓《香巴拉》所有動物演員都更具自信地出現在大銀幕上。而當《香巴拉》入選柏林影展，導演敏巴姆及全體演員走紅毯時，迷人傳統服飾果然吸睛無數達到最佳造勢，拉姆拉爾確實功不可沒。值得一提的是，原本對英文沒太大興趣的他，因為《香巴拉》進軍世界而開始發奮學習英文，以迎接未來更多的國際合作。而這部入圍第61屆金馬獎最佳造型設計及最佳攝影雙料大獎的電影《香巴拉》，將於1月10日起正式上映。