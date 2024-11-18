世界12強棒球賽全台關注，中華隊17日以11比3大勝澳洲挺進四強，21日起將進行超級循環賽，中華隊陣容有8名選手來自新北，新北市長侯友宜今（18）日表示，中華隊若闖進前3名，每名球員將可獲得教育部體育署頒發的700萬至300萬元國光獎金，新北市另加碼10％獎金，也就是中華隊若奪冠，8名新北選手就可多獲頒70萬元獎金。

體育局指出，中華隊陣容有8名選手來自新北，分別是投手－林昱珉、吳俊偉、陳冠宇；捕手－林家正；野手－岳東華、潘傑楷、邱智呈、陳晨威等。