知名預言家「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）近日接受吠陀占星專家李靜唯老師專訪，提到2025年科技創新將迎來重大突破，包括人工智慧（AI）、航太產業、衛星網路等領域都將有驚人發展，而台積電的前景也依然看好。

根據品觀點報導，阿南德指出，台灣半導體產業不受明年星象的重大影響，反而會持續進步，「只是在2025年需要特別謹慎」。他強調，AI將在未來幾年有非常顯著的進展，與區塊鏈技術的結合將帶來更多創新應用。

阿南德說，未來幾年科技創新的程度難以用語言形容，「這種程度的技術進步將在世界各地出現」，他特別提到人形機器人可能會有革命性的發展，量子計算也將開始找到實際應用場景。

針對就業趨勢，阿南德建議年輕人和想轉職者可以關注5大領域：電信、航太、人工智慧、區塊鏈以及農業。其中，2025年5月15日木星進入雙子座，將為科技和航空業帶來利多。

在航太領域，阿南德預期太空旅行會變得更加親民，他甚至認為，未來1、2年內可能會收到來自外太空的訊號回應，「這不是預言，而是基於星象的希望。」

在通訊產業方面，阿南德預測，除了6G技術的發展，衛星網路將是一個重要趨勢，「目前從事衛星網路的公司還不多，對創業者和求職者來說都是很好的機會。」

對於AI可能搶走工作的疑慮，阿南德持不同看法，他強調，如果政府能有效支持，人們在這些領域可以有更多創新，「如果你只是坐在家裡使用AI服務，確實可能失去工作。但如果學習它並試圖通過它創造產品和服務，你將創造就業機會，而不是摧毀工作。」

此外，阿南德提到海洋科技也將有重大突破，「地球上超過50％的海洋尚未被完整探索，我相信在未來3、4年內，我們在海洋生物學和深海研究方面都會取得重大進展。」不過他也警告，海洋污染問題在未來1、2年內可能會加劇，呼籲各國政府採取行動減少污染。

阿南德強調，2025年心理諮商和療癒相關產業可能會蓬勃發展，「因為新冠疫情後，許多人面臨網路成癮等問題，需要心理諮商的人數在未來2、3年內可能會增加，因此這個領域的從業人員需求也會增加。」

阿南德總結，未來科技發展將帶來巨大進步，關鍵在於確保這些進步朝著正確的方向發展，他也呼籲人類要持續創新，讓生活和環境變得更好。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。