大陸微博知名的抗癌網紅「陳班長」，自從兩年前退伍後就被診斷患有淋巴癌晚期，不過夫妻倆保持正能量，經常在社群平台分享抗癌經過，擁有20多萬名粉絲加油打氣。怎料，妻子「小雨點媽媽」宣布噩耗，證實老公病逝，享年36歲。

綜合陸媒報導，小雨點媽媽在17日透過抖音發布訃聞，「今天下午四點32分丟下了我和女兒，我和女兒沒有家了，我該怎麼辦？」證實老公陳班長病逝的消息。只見她手上還握著針頭，難過寫下，「我親手幫你拔掉的，你終於解脫了，再也不用遭罪了，去那邊享福吧！」令人心疼又不捨。

小雨點媽媽無法接受的是，老公在離世前幾天還好好的，全家人還一起出門遊玩，精神狀態非常好，女兒也緊緊依偎在身旁，正當大家以為情況好轉，卻發生如此憾事。14日，小雨點媽媽當時表示，明明老公早上人還好好的，下午卻突然意識模糊，晚上還說了一些奇怪的話，不斷地說要找女兒。

此外，陳班長還不斷向妻子道謝，讓她聽完後瞬間潰堤。如今，在證實老公病逝後，小雨點媽媽再度發文宣洩情緒，強調自己無法接受老公離去一事，也不知道未來生活該如何面對。難過的消息立刻傳遍各大社群平台，也湧入眾多網友哀悼致意，紛紛替這位媽媽加油打氣。