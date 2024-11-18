【12強直播聊天室】中華隊 VS 古巴隊 資深體育主播陪你看！梅聖旻x謝明智 | 2024年世界棒球12強賽

世界12強棒球賽中華隊闖進4強複賽，球迷欣喜若狂，欲搶機票到東京巨蛋繼續應援，但現在正值日本賞楓季，機票已經很少，又遇到棒球賽事，機位更是稀缺。中華航空稍早宣布，11月20日將放大桃園－東京機型，釋出超過120個座位，今晚7時開賣。

華航表示，喜迎中華隊挺進世界12強棒球賽4強，華航調整機隊運能，安排11月20日CI108桃園－東京航班放大機型，超過120個座位將於18日晚間7時開賣。

另東京返台航班，華航也將盡力協助，全力服務旅客滿足市場需求，和全民一起為中華隊加油。