「弘力建設」子品牌晨均建設第2案，前進大坪頂、鄰近鳳山水庫，規畫新加坡式5樓華夏。（晨均建設提供）

「弘力建設」子品牌晨均建設第2案，前進大坪頂、鄰近鳳山水庫，規畫新加坡式5樓華夏。（晨均建設提供）

高雄近年市區土地價格飆漲，在素地有限情況下，建商紛紛轉往郊區推案。高雄老字號建商「弘力建設」子品牌晨均建設第2案，前進大坪頂、鄰近鳳山水庫，規畫新加坡式5樓華夏，鎖定鄰近3大工業區主管，以及在地換屋客群，主打「用市區首購價」換屋。

晨均建設總經理涂麗雅指出，「晨均渼山」基地位在小港大坪頂特區，打造永久綠意的「高雄陽明山」，規畫地上5樓的華夏，公設比只有27％，規畫37～46坪，1層2戶，全區共16戶，其中4戶為樓中樓大露台戶型。

涂麗雅指出，「晨均渼山」近期正式預售，預計明年底、交屋，標準戶型37坪，預計售價每坪約30萬元內，每戶不包含車位1100萬有找，樓中樓露台戶每坪約34萬元，「可說是用市區買首購宅的價格，買到換屋宅的產品」。另外還送市價值5萬元的丹麥傢俱提貨單。

涂麗雅指出，「晨均渼山」，戶戶雙面採光，朝東大尺度開窗，面向鳳山水庫永久綠意，依山抱綠開門見山，並且享有小港運動公園、植物園、綠園道等10萬坪都會綠景，是親近自然的寶藏系寓所，展現健康生活宅優勢。

她強調，「晨均渼山」以健康促進、恆久舒適、容易維護等原則設計智能建築，地坪隔音工程獨家升級為三明治工法，RC結構結合歌劇院等級法國品牌聖戈班隔音墊，水泥沙漿上鋪設SPC降噪地板。

至於窗戶選用勝群鋁窗，有效抗風壓、提升靜音舒適度。用心精選日本NBC防霾紗網，全球獨創無機奈米分子，可使灰塵不易附著，而48網目天網S孔洞大小約0.04cm更可隔離蚊蟲，因孔洞密度較高，景觀視野通透，享有絕佳通風。

此外，各戶室內房間無隔間，上配管交屋，住戶可依照各階段家庭成員生活需求彈性規畫房間數，也可實現中島長桌大廚房、挑高書牆、多功能家庭劇院會所、露天親子遊戲球池，全方位體現平面的自由想像。