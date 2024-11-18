燕聲廣播電台董事長莊坤元，近日傳出病逝消息，享耆壽93歲。過去曾獲得廣播金鐘獎「終身成就特別獎」，被封為「廣播界泰斗」。

莊坤元於11月13日離世，據《TVBS新聞網》報導，莊坤元的兒子莊益承證實爸爸病逝消息，透露約兩週前因流感引發肺炎問題住院觀察，病況曾有好轉，11月12日（二）接受照X光等檢查都沒有問題，不料在出院前一天病情突然惡化，「腸胃出血、心律不整」緊急送往加護病房救治仍回天乏術，「半夜就離開了」。

莊坤元獲得廣播金鐘獎「終身成就特別獎」殊榮。（圖／燕聲廣播電台）

據悉，莊坤元為廣播界傳奇人物，從業超過60年曾擔任燕聲廣播電台董事長、 前花蓮縣新聞記者公會理長， 將一生全奉獻給事業，獲得廣播金鐘獎「終身成就特別獎」，以及新聞局「文化傳播事業獎章」肯定。

莊坤元一生為廣播事業奉獻，廣播公會頒發「廣播放送一甲子．傳承文化六十年」榮譽。（圖／燕聲廣播電台）

如今莊坤元圖病逝的噩耗震驚媒體界，告別式將在11月23日舉行。兒子莊益承指出，追思告別禮會將於本週六早上9點，在花蓮美港長老教會舉行，送爸爸最後一程。