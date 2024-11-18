年度鉅作《哈爾濱》今日同步在台曝光海報與最新預告，海報可看到玄彬一改過去男神形象，僅露出蓄鬍的下半臉，飾演韓國獨立運動家安重根的他，在預告片中則率領獨立軍組織，以低沉嗓音立下誓言：「我們必定要殺死那頭年老的野狼！」後續發展令人期待。

《哈爾濱》劇情講述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾演）率領獨立軍組織，潛伏在靠近韓國北部邊境的新亞山，與日本軍隊展開戰鬥，並取得了重大勝利。身為韓國獨立軍的中將，安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘。然而此舉卻引發同袍對他的猜疑，導致獨立軍內部出現分裂。

時隔一年，與安重根志同道合的獨立軍同伴們在海參崴集結，決心奪回祖國，他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，立即前往哈爾濱，日軍獲得情報後追捕，安重根不僅面臨敵人的威脅，組織內部也暗藏危機，面臨內憂外患的嚴峻考驗，安重根將在絕境中燃起希望之火！戰爭動作鉅片《哈爾濱》2025年春節賀歲檔期上映。