知名預言家「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）近日接受吠陀占星專家李靜唯專訪，提到2025年台灣地震風險仍然存在，雖然不會如日本預言家所說的「南海超級大地震」那般嚴重，但仍有可能出現如2004年或2011年規模的地震，呼籲民眾需要保持警惕。

根據品觀點報導，阿南德提醒，2025年土星與羅睺的合相將使得心靈詐騙案件更加猖獗。他指出，台灣是一個在靈性事業上百花齊放的多元社會，雖然能夠接受各種命理占星和靈性療癒，但也因此容易滋生詐騙事件。

阿南德強調，靈性和占星是兩回事，「占星師是一個職業，是工作，但不應該被神化。」即使他在全球擁有眾多粉絲，仍然認為自己是個學生，時刻保持謙虛學習的態度。

阿南德進一步闡述了他對靈性與商業關係的見解，「商業中可以融入靈性，但靈性不應該被商業化。」他表示，靈性應該保持純粹，它可以淨化其他事物，但不應被其他事物所污染。

專訪中也提到，阿南德曾在2023年8月8日接受台灣媒體訪問時，就預測共和黨在2024年美國大選中很可能獲勝，並指出川普的勝算很高，這個預測如今已經應驗。

對於占星學的本質，阿南德強調這不僅是一門預測學問，更是一門天文學，具有週期性的特點。他說明自己在占星諮詢中也會融入靈性元素，目的是為了更好地幫助人們，而不是單純只談論物質層面的問題。

阿南德表示，一個真正的靈性導師應該具備慈悲心，並以佛陀為典範，他提醒人們在選擇靈性導師時要謹慎，應該避開那些傲慢、充滿暴力或是言行不一的人，「如果發現任何虛偽，那就不是真正的上師。」

針對近期台灣頻繁發生的地震，特別是2023年4月3日的大地震後，民眾對地震議題格外敏感，阿南德建議台灣民眾在2025年8月之前要特別注意，這段期間除了可能發生地震外，也需要留意其他天然災害的風險。

值得注意的是，阿南德在2019年曾成功預測新冠疫情的爆發，讓台灣開始重視印度占星學，此次他再度提醒台灣民眾要警惕2025年可能發生的自然災害和地緣政治風險，呼籲大家保持警覺但不需過度恐慌。

專訪最後，阿南德表達了對李靜唯的感謝，他認為好的答案來自於好的提問，「提出問題的人比回答問題的人更值得稱讚。」同時也宣布將推出中文課程，讓有興趣深入了解印度占星學的華人朋友有更多學習機會。

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