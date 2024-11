今年才在台北完售開唱、入圍韓國大眾音樂獎「年度藝人」,擁有高聲量的「韓國潮青樂團」wave to earth 說話算話,不到一年時間,直接公布全新世界巡迴《wave to earth 0.03 World Tour in Taipei》2月7日重返台北,這一次升級在Zepp New Taipei開唱!出道才短短五年時間wave to earth就如浪潮般風靡全世界,除了剛發行新專輯外攻入全球Spotify專輯榜Top 5,更唱遍歐美各大萬人音樂祭,本週加碼宣布喜訊全新世界巡迴,亞洲場再度選定台北!

被樂迷稱之「寶藏新團」由創作主理人Daniel Kim、鼓手Dong Kyu Shin及貝斯手John Cha三人組成的wave to earth輕鬆玩樂,並行在Lo-Fi樂風與indie pop之間,隨後就被BTS隊長RM (金南俊) 、EXO成員伯賢、SHINee指定R&B指標製作人Colde火速簽下成為重點藝人,譜出多首金曲像是爆紅的〈seasons〉、全球Spotify熱搜冠軍〈bad〉及累積千萬次收聽〈love.〉等,被媒體盛讚只要聽一首就能輕鬆上耳節奏,音樂錄影帶與視覺設計都有著滿滿的時髦氛圍,沾染著一股迷幻慵懶風味,創作上保留著樂團獨立製作的精神,卻不忘揮灑出當今饒富創意的搖擺節奏,這也快速讓wave to earth席捲歐美全球各地,登陸各大萬人音樂祭,光是北美巡迴場場秒殺完售一票難求,再到今年九月發行的新專輯《play with earth! 0.03》直接空降全球Spotify專輯榜Top 5,人氣居高不下!

今年三月在台北完售開唱大獲好評的wave to earth說話算話,不到一年時間,實現與大家的約定再相見,正式宣佈 全新世界巡迴《wave to earth 0.03 World Tour in Taipei》確定台北站!亞洲地區將唱遍吉隆坡、東京、香港、新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加拿及2月7日升級開唱的Zepp New Taipei,新的一年一開始,一起來被wave to earth的現場浪潮洗禮雙耳。

即刻起加入Live Nation會員,請至www.livenation.com.tw將在11月25日上午10點搶先開賣,11月26日上午11點拓元售票系統全面開賣,DBS Mastercard 星展萬事達卡卡友可享品牌專屬購票專區,台灣大哥大、MyVideo用戶可享品牌專屬購票專區,購得最佳席次的票券。