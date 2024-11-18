今年才在台北完售開唱、入圍韓國大眾音樂獎「年度藝人」，擁有高聲量的「韓國潮青樂團」wave to earth 說話算話，不到一年時間，直接公布全新世界巡迴《wave to earth 0.03 World Tour in Taipei》2月7日重返台北，這一次升級在Zepp New Taipei開唱！出道才短短五年時間wave to earth就如浪潮般風靡全世界，除了剛發行新專輯外攻入全球Spotify專輯榜Top 5，更唱遍歐美各大萬人音樂祭，本週加碼宣布喜訊全新世界巡迴，亞洲場再度選定台北！

被樂迷稱之「寶藏新團」由創作主理人Daniel Kim、鼓手Dong Kyu Shin及貝斯手John Cha三人組成的wave to earth輕鬆玩樂，並行在Lo-Fi樂風與indie pop之間，隨後就被BTS隊長RM (金南俊) 、EXO成員伯賢、SHINee指定R＆amp;B指標製作人Colde火速簽下成為重點藝人，譜出多首金曲像是爆紅的〈seasons〉、全球Spotify熱搜冠軍〈bad〉及累積千萬次收聽〈love.〉等，被媒體盛讚只要聽一首就能輕鬆上耳節奏，音樂錄影帶與視覺設計都有著滿滿的時髦氛圍，沾染著一股迷幻慵懶風味，創作上保留著樂團獨立製作的精神，卻不忘揮灑出當今饒富創意的搖擺節奏，這也快速讓wave to earth席捲歐美全球各地，登陸各大萬人音樂祭，光是北美巡迴場場秒殺完售一票難求，再到今年九月發行的新專輯《play with earth! 0.03》直接空降全球Spotify專輯榜Top 5，人氣居高不下！

今年三月在台北完售開唱大獲好評的wave to earth說話算話，不到一年時間，實現與大家的約定再相見，正式宣佈 全新世界巡迴《wave to earth 0.03 World Tour in Taipei》確定台北站！亞洲地區將唱遍吉隆坡、東京、香港、新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加拿及2月7日升級開唱的Zepp New Taipei，新的一年一開始，一起來被wave to earth的現場浪潮洗禮雙耳。

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