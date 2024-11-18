華富里府，泰國曼谷東北部的一座城市，正飽受猴子氾濫之苦。200 多隻猴子於 16 日從普高棟猴園「越獄」，並在附近警察局造成騷動。截至目前，僅只有 40 隻猴子返回籠中，而相關單位正積極捕捉其餘仍在逃亡的個體。
《曼谷郵報》和《泰國公視》報導，200 多隻猴子於 16 日從華富里市區的普高棟猴園逃脫，牠們集體破壞籠子，在街上遊蕩並爬到附近民宅覓食，令民眾驚恐不已。甚至，猴群還侵入鄰近的塔興警察局。
警方發現，籠子因猴群集體用力搖晃而損壞。猴園工作人員在籠中放置食物誘使猴子，目前約有 40 隻猴子返回籠中。國家公園局已派遣人員捕捉其他仍在逃亡的猴子。
猴群是華富里著名的景觀之一，甚至成為旅遊賣點。然而，在新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情期間，由於缺乏遊客餵食，猴群變得更具侵略性，且數量不斷增加，對當地居民的生活造成困擾。猴群會攻擊居民，搶走他們的物品，甚至占領建築物。
年初，華富里府當局決定採取更嚴厲的手段控制猴群數量，例如使用彈弓和陷阱捕捉猴子。目前，約有 2000 多隻猴子被關在普高棟猴園中。華富里府已批准 2600 萬泰銖（約新台幣 2418 萬元）預算，在猴園中再建一座猴籠，以容納更多猴子。
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